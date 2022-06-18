موظفون في "سبيس إكس" ينتقدون إيلون ماسك... وهكذا كان عقابهم

Advertisement

قال مصدران مطلعان إن شركة الصواريخ الخاصة "سبيس إكس" فصلت 5 موظفين على الأقل، بعد أن اكتشفت أنهم كتبوا رسالة تنتقد مؤسسها إيلون ماسك، ووزعوها وحثوا فيها المديرين التنفيذيين على جعل ثقافة الشركة أكثر شمولا.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 3 موظفين على دراية بالأمر، أن "سبيس إكس" فصلت موظفين لصلتهم بالرسالة، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول عدد الموظفين الذين تم تسريحهم.وقالت الصحيفة إن جوين شوتويل رئيسة "سبيس إكس" أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني تقول فيها إن الشركة أجرت تحقيقا و"أنهت خدمات عدد من الموظفين المتورطين" في مسألة الخطاب.وأضافت الصحيفة أن رسالة شوتويل الإلكترونية قالت إن الموظفين المتورطين في نشر الرسالة طُردوا من العمل لأنهم جعلوا الموظفين الآخرين يشعرون بـ"عدم ارتياح وترهيب وتنمر و/أو غضب، لأن الرسالة تضغط عليهم للتوقيع على شيء لا يعكس وجهات نظرهم".