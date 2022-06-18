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إقتصاد

للمرة الأولى منذ 2020... سعر بيتكوين ينخفض إلى ما دون 20 ألف دولار

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:00
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انخفض سعر بيتكوين بنسبة 6.98 في المئة، ليصل لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ 16 كانون الأول 2020 .
وبحسب بيانات التعامل على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت بيتكوين بنسبة 6.98% إلى 19.487 ألف دولار.
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ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفضت تكلفة بيتكوين بنسبة 6.50% لتصل إلى 19554 ألف دولار.

وتعرضت الأصول المشفرة لهزة قوية في وقت سابق، بعد أن أوقفت منصة الإقراض المشفرة "سيلزيوس" عمليات السحب مؤقتا، مما أثار مخاوف حول الملاءة المالية في الشركة والتي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من السوق.
وأعقب ذلك إيقاف أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم "بينانس" لعمليات السحب أيضا. وأعلن بنك العملات المشفرة "بلوك فاي" تخفيض الوظائف نظرا لتأثير اضطراب السوق على الشركات.
 
 
(سبوتنبك)
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