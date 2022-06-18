هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصراً



Advertisement وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 28250 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

يتم التدول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت، بتسعيرة تتراوح ما بين 28250 - 28300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.