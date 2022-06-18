الإمارات تطرح سندات اتحادية بقيمة 1.5 مليار درهم ضمن برنامج لعام 2022

Advertisement

تعقد وزارة المالية الإماراتية المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية "T-Bonds" يوم الإثنين، 20 حزيران، بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم.يتكون الإصدار من شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، بحسب بيان صادر اليوم السبت.يأتي الإصدار الثاني ضمن خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022، التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق بقيمة إجمالية للخطة تصل إلى 9 مليارات درهم.نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في جمع 1.5 مليار درهم في أول مزاد لإصدار سندات خزينة اتحادية في مايو الماضي.وشهد الإصدار الأول طلباً قوياً من قِبل البنوك الستة الأساسية المتعاملة بالمزاد، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم، ليتجاوز حجم الاكتتاب المبلغ المطلوب بواقع 6.3 مرّة.كان المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم مقسماً على شريحتين لأجل عامين وثلاثة أعوام بمعدل فائدة بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.قالت الوزارة في بيان اليوم إن الدولة ستواصل تنفيذ خطة العام الجاري من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى بناء سوق للسندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.وتضم السندات المقرر إصدارها شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.