بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ينجح في تحقيق نتائج مالية جيدة

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أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، أن البنك نجح في تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية.وخلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح محمد معيط أن الدخل ارتفع بنسبة 15% خلال 2021 مقارنة بعام 2020، وزادت مشاركات المساهمين 17%، ووصل رأس المال العام إلى 2.6 مليار دولار، للوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء فى التعامل مع الصدمات العالمية"، مشيرا إلى أن "البنك نجح أيضا فى تنفيذ الخطة الخمسية من 2017 حتى 2021، وأطلق الاستراتيجية الجديدة من 2022 حتى 2026، وأنه قد تم تمويل صندوق تنمية الصادرات بإفريقيا، وضخ 291.8 مليون دولار لتطوير وميكنة البنك، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات".وقال معيط إن "البنك استطاع أن يقدم نفسه باعتباره قاطرة قوية للبناء والتنمية في إفريقيا"، لافتا إإلى أن "حجم التعاون المشترك للبنك مع مصر يبلغ 6.5 مليار دولار في كل القطاعات".وأضاف الوزير المصري أن جائحة كورونا جعلت صناعة الدواء في إفريقيا "أولوية قارية"، مشددا على أنه "يجب تعظيم جهود التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية في المنتجات الدوائية للحد من استيرادها من خارج القارة الإفريقية"، على نحو يسهم في تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل القاري، من أجل حماية الاقتصادات الأفريقية من التحديات العالمية.وأكد أن "هناك موارد مهدرة فى السياحة العلاجية خارج إفريقيا، رغم أن مصر ونيجيريا تمتلكان مقومات السياحة العلاجية، والأفضل أن تتوجه إليهما الشعوب الإفريقية بدلا من السفر لخارج القارة".وأشار وزير المالية المصري إلى أن "بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قد نجح في تقديم تسهيلات لمساعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء فيروس كورونا بقيمة 8 مليارات دولار منذ مارس 2020 وحتى الآن"."RT"