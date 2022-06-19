مشروعان في الفضاء والقطب الشمالي سيمنحان الريادة لروسيا... اليكم التفاصيل

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كشف المدير العام لمؤسسة الفضاء الجوي "نيو سبيس" أنطون ألكسيف، عن مشروعين تعمل الشركة على تطويرهما سيساهمان بتعزيز الملاحة على طول الممر الشمالي، ويوفران "الإنترنت السريع" في روسيا.وجاء تصريح مدير شركة "نيو سبيس" (NewSpace Corp) على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط مشاركة عربية فعالة.وخلال حديثه لـRT أشار ألكسيف إلى أهمية المشروعين بالنسبة لروسيا كون أحدهما سيعزز ريادتها في منطقة القطب الشمالي، والثاني سويفر خدمة الانترنت السريع بسعر معقول في روسيا، وفيما يلي تفاصيل المشروعين:- إطلاق 3 أقمار صناعية للملاحة على طول طريق الممر الشمالي (ممر ملاحة على طول منطقة القطب الشمالي):تعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري الشمالي، الذي يسمح للسفن بالوصول من آسيا إلى أوروبا بمدة أقل بنسبة 30% مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.تقترب الشركة الروسية "نيو سبيس" من إطلاق مشروع يهدف لإطلاق 3 أقمار صناعية لمراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة على طول "الممر الشمالي" ومنطقة القطب الشمالي، الأمر الذي سيسهل من عملية الملاحة على مسار الشحن الاستراتيجي.ويهدف المشروع لتقديم صور ملاحية لزبائنه المحتملين، والذين يتضمنون شركات شحن، وستساعد البيانات من الصور على تحديد أفضل مسار للإبحار، أي تحديد المناطق التي تكون فيها أقل سماكة من الجليد، الأمر الذي سيساعد في الاستغناء عن كاسحات الجليد وتقليل نفقات الإبحار.ووفقا لرجل الأعمال الروسي أنطون ألكسيف فإن شركته باتت قريبة من إبرام اتفاق مع مستثمرين محتملين لتمويل المشروع، وقال إنه "بعد الاتفاق مع المستثمرين سيتطلب نحو عام لتطوير الوثائق الفنية والتصميم الأولي للقمر". وأضاف: "تم إجراء أعمال بحثية والانتهاء من دراسة المشروع، وهناك فهم لكيفية صناعة القمر الفضائي، والتي يستغرق صناعة الواحد منه حوالي 4 سنوات".وأشار إلى أن الفترة التشغيلة للقمر الصناعي في المدار تتراوح بين 5 و7 سنوات، ومن المفترض أن تعمل ثلاثة أجهزة على الأقل، مما سيسمح بالمراقبة على مدار الساعة.وعن الزبائن المحتملين، أشار رجل الأعمال إلى أن شركات مثل "روساتوم" وشركات النفط والغاز والشحن، ولفت إلى أن التكلفة التقريبة للمشروع تبلغ 7.826 مليار روبل (حوالي 134 مليون دولار).- مشروع إنترنت فضائي:كذلك تعمل الشركة الروسية على تطوير مشروع إنترنت فضائي يهدف لتوفير إنترنت سريع في عموم روسيا.ووفقا لدراسة أجرتها الشركة فإن الحديث يجري عن إطلاق نحو 550 قمر صناعي خاص، وسيكون سعر باقة الإنترنت عند 500 روبل (حوالي 9 دولارات) في الشهر للسرعة 50 - 150 ميغابايت قي الثانية،وتتضمن الدراسة تخصيص دعم حكومي للمشروع بقيمة 2000 روبل للمستخدم الواحد وهذا الدعم سيوجه لشراء وتثبيت أجهزة اللازمة لاستقبال الإرسال لدى المستخدم.وللمقارنة فإن مشروع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Starlink من شركة Space X يتضمن توفير إنترنت بسعر 99 دولارا في الشهر للسرعة 80 - 150 ميغابايت قي الثانية، ويتوجب دفع 499 دولارا لقاء التجهيزات اللازمة."RT"