كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، ما بين 28300 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 28250 و28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.