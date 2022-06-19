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إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

Lebanon 24
19-06-2022 | 09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، ما بين 28300 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي. 
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 28250 و28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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