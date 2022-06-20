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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 01:59
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاثنين، ما بين 28300 و 28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاحد، ما بين 28300  و28350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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