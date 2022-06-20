لقاء بين وزير المالية والممثل الدائم لصندوق النقد الدولي.. وهذا ما تم بحثه!

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima ومسؤولة مكتب الصندوق في لبنان نجلا نخلة، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي.تم البحث خلال الاجتماع في الدعم الفني الذي يتلقاه لبنان من الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالإصلاحات، وفق المكتب الاعلامي لوزير المالية.