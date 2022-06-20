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إقتصاد

لقاء بين وزير المالية والممثل الدائم لصندوق النقد الدولي.. وهذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
20-06-2022 | 04:41
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان  Frederico Lima  ومسؤولة مكتب الصندوق في لبنان نجلا نخلة، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي.
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 تم البحث خلال الاجتماع في الدعم الفني الذي يتلقاه لبنان من الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي  المرتبط بالإصلاحات، وفق المكتب الاعلامي لوزير المالية.
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