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إقتصاد

موارد الأرض... هل تكفي لكل السكان؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 12:00
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"على فرض أن سكان الأرض اتبعوا نمط حياة كالأمريكيين فسنحتاج إلى موارد 5 كواكب لتلبية الحاجة العالمية للموارد لعام واحد"، هذا ما خلص إليه تقرير لـ"ستاتيستا" محذرا من وتيرة الاستهلاك.

تسلط منظمة Global Footprint Network (غير الحكومية) الضوء بشكل سنوي على وتيرة استهلاك الموارد الطبيعية في الكرة الأرضية، حيث تنشر التاريخ الذي استخدم فيه البشر على الأرض بشكل جماعي موارد طبيعية أكثر مما يمكن لكوكبنا تجديده في ذلك العام بأكمله ويسمى "يوم تجاوز موارد الأرض".
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ووفقا لبيانات العام 2021 فقد حل "يوم تجاوز موارد الأرض" في 29 يوليو 2021، وفي العام 2020 جاء في 22 أغسطس، وتشير البيانات إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على استهلاك موارد الأرض.

وأشار تقرير لـ"ستاتيستا"، الذي استند إلى بيانات المنظمة، إلى أن الدول الصناعية لها النصيب الأكبر في دفع تاريخ "يوم تجاوز موارد الأرض" إلى الأمام، وأن دول مثل قطر ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة هي في الواقع مذنبة أكثر من غيرها، لكن نظرا لصغر تعداد سكانها فإن تأثيرهم في الواقع على استنفاد الموارد العالمية أقل من تأثير الدول المتقدمة الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير بأنه لو عاش جميع سكان الأراض "RT"
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