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إقتصاد

هل من سعر صرف مثالي لـ"الروبل"؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 14:00
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شار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الآلية التي تعمل على ضمان استقرار سعر الصرف العائم لا تعمل في ظل الظروف الحالية لذا يجب على السلطات إعادة التفكير في الآليات الاقتصادية.

وجاء ذلك بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" تمت على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلا أن الوكالة نشرتها اليوم الاثنين.
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وقال المسؤول الروسي، إن مسألة أن يكون سعر صرف الروبل عند مستويات مثالية أمر مهم للاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن السلطات، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي الروسي، تناقش مسألة الانتقال إلى استهداف الروبل وليس التضخم.

وعن المستوى الأمثل للروبل، قال بيلوسوف، إن سعر الصرف الأمثل للعملة الروسية بالنسبة للاقتصاد الروسي هو في نطاق 70 - 80 روبلا لذلك من الضروري العودة إلى هذا المستوى في أسرع وقت ممكن."إنترفاكس"


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