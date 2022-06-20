ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تترواح ما بين 28500 و 28550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 28300 و 28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.