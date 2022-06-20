دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الاثنين، تسعيرة تتراوح ما بين 28575 و28625 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28500 و28550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.