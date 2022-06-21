Advertisement

إقتصاد

هل يكون الذهب "الضحية" المقبلة للسلطة؟ خبير اقتصادي يتحدث عن الأمر

Lebanon 24
21-06-2022 | 02:37
A-
A+
Doc-P-964080-637914014108842692.jpg
Doc-P-964080-637914014108842692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الخبير المالي والاقتصادي مارون خاطر، في حديث إلى صوت كل لبنان، أنّ هناك استنزافاً غير منقطع للأموال المتبقية في خزينة المصرف المركزي ولم يبق من أموال المودعين إلّا القليل وهي تُستنزف لتأمين استقرار نسبيّ في سعر الصرف، واضعاً ذلك في إطار "شراء الوقت".
Advertisement
واعتبر خاطر أننا في وقت تسود فيه الضبابية، والتخوّف هو من الأسوأ، فما تبقّى في خزينة المصرف المركزي بحسب الحكومة لا يكفي سوى بضعة أشهر بخلاف ما قال حاكم المصرف.
وتخوّف خاطر من أن يستمرّ الوضع على ما هو عليه وأن ندخل في الفراغين الحكومي والرئاسي رغم التطمينات بعدم حصول ذلك. ولفت إلى أنّ الذهب قد يكون "الضحية" المقبلة للسلطة فهو الملاذ الآمن الأخير الذي يحميه القانون ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتمّ تعديل أي قانون وبالتالي المسّ بالذهب. 
ورأى أن معضلة النفط والغاز تحكمها السياسة وليس الوقت، مشيراً إلى أن هناك توجّهاً لمنعنا من استغلال هذه الموارد وحتّى إن تم استخراجها اليوم فستذهب الأموال إلى جيوب الفاسدين.
وقال خاطر: تحوّل لبنان إلى بلد نفطي بطريقة منظّمة يساعد في خروجه من الأزمة، لكن أرى أن ذلك بعيد المنال في الوقت الحالي. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-06-21
14:00 | 2022-06-21
13:30 | 2022-06-21
12:00 | 2022-06-21
11:43 | 2022-06-21
10:00 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website