تراجع طفيف للدولار.. هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 28500 28550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الإثنين ما بين 28575 و28625 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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