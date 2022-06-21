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إقتصاد

في قطر... ارتفاع أسعار الطاقة لن يدوم ولن يستمر الى الأبد

Lebanon 24
21-06-2022 | 12:00
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كشف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن توقعاته لأسعار موارد الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تتعرض الأسواق فيها لضغوطات في ظل العقوبات الغربية على روسيا.

وفي كلمة افتتاحية للدورة الثانية من "منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة" اليوم، قال أمير دولة قطر: " نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد فقد عشنا فترات طويلة كانت أسعار الطاقة منخفضة ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوا السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل".
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وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها كلمة أمير دولة قطر:

- منتدى قطر الاقتصادي يهدف لإثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية

- تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9% عام 2022

- جائحة كورونا كشفت حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها. "جريدة الرايا"

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