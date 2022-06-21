الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28650 - 28700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28500 - 28550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.