Advertisement

إقتصاد

في عام الحرب والتضخم.. العالم يشتري "سلعا فاخرة" أكثر

Lebanon 24
22-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-964362-637914521400821525.jpg
Doc-P-964362-637914521400821525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم ما يكابده العالم من أسعار وقود وطاقة أعلى، أشارت دراسة أجرتها شركة "باين آند كومباني للاستشارات" إلى أن سوق السلع الفاخرة العالمية لا تزال تشهد نموا، بالأساس بسبب صمود أثرى أثرياء العالم المستمر.
Advertisement

وشهدت سوق السلع الفاخرة العالمية نموا بنحو الثلث إلى 288 مليار يورو العام الماضي، لتتعافى من أسوأ تراجع على الإطلاق لها خلال إغلاقات جائحة كورونا في 2020، وفقا لدراسة أجريت بإشراف "رابطة ألتاغاما" الإيطالية التي تضم منتجي السلع الفاخرة.

 وشهدت مبيعات السلع الفاخرة الشخصية، مثل الملابس والاكسسوارات والأحذية، نموا من رقمين في الربع الأول من العام الجاري، بالرغم من المؤشرات الأولية على ارتباك اقتصادي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قالت دراسة "باين".

 في أكثر مراجعاتها تشاؤما، وبافتراض ضغط تضخمي عالمي، توقعت “باين” أن يشهد نمو مبيعات السلع الشخصية الفاخرة هذا العام فقط 5 بالمائة إلى حوالي 305 مليارات يورو. لكنها ترى أيضا حالة نمو 15 بالمائة إن استمرت الاتجاهات الراهنة على منوالها، لتشهد السوق 330 مليار يورو إضافية العام المقبل.

وكانت الولايات المتحدة وأوروبا عززتا نمو سوق السلع الفاخرة حتى الآن هذا العام، بينما يتوقع أن تشهد المبيعات تراجعا في الصين بسبب القيود المفروضة في مدن كبرى على صلة بكوفيد-19.
(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-06-22
09:45 | 2022-06-22
07:47 | 2022-06-22
05:09 | 2022-06-22
05:00 | 2022-06-22
03:30 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website