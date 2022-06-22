28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في عام الحرب والتضخم.. العالم يشتري "سلعا فاخرة" أكثر
Lebanon 24
22-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم ما يكابده العالم من أسعار وقود وطاقة أعلى، أشارت دراسة أجرتها شركة "باين آند كومباني للاستشارات" إلى أن سوق السلع الفاخرة العالمية لا تزال تشهد نموا، بالأساس بسبب صمود أثرى أثرياء العالم المستمر.
Advertisement
وشهدت سوق السلع الفاخرة العالمية نموا بنحو الثلث إلى 288 مليار يورو العام الماضي، لتتعافى من أسوأ تراجع على الإطلاق لها خلال إغلاقات جائحة كورونا في 2020، وفقا لدراسة أجريت بإشراف "رابطة ألتاغاما" الإيطالية التي تضم منتجي السلع الفاخرة.
وشهدت مبيعات السلع الفاخرة الشخصية، مثل الملابس والاكسسوارات والأحذية، نموا من رقمين في الربع الأول من العام الجاري، بالرغم من المؤشرات الأولية على ارتباك اقتصادي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قالت دراسة "باين".
في أكثر مراجعاتها تشاؤما، وبافتراض ضغط تضخمي عالمي، توقعت “باين” أن يشهد نمو مبيعات السلع الشخصية الفاخرة هذا العام فقط 5 بالمائة إلى حوالي 305 مليارات يورو. لكنها ترى أيضا حالة نمو 15 بالمائة إن استمرت الاتجاهات الراهنة على منوالها، لتشهد السوق 330 مليار يورو إضافية العام المقبل.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا عززتا نمو سوق السلع الفاخرة حتى الآن هذا العام، بينما يتوقع أن تشهد المبيعات تراجعا في الصين بسبب القيود المفروضة في مدن كبرى على صلة بكوفيد-19.
(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
01:12 | 2022-06-22
22/06/2022 01:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:58 | 2022-06-21
21/06/2022 02:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-06-22
مفاوضات بين كندا والمانيا... ما علاقة الغاز؟
09:45 | 2022-06-22
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
07:47 | 2022-06-22
هل من أزمة رغيف؟
05:09 | 2022-06-22
قرار لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟ (صور)
05:00 | 2022-06-22
مصر.. زيادة الأجور بـ39 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
03:30 | 2022-06-22
في ظل وقف الإمدادات الروسية :هل ستتجه أوروبا نحو إسرائيل لتأمين الطاقة؟
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
22/06/2022 18:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
22/06/2022 18:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 18:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact