دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 28500 و28600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 28650 و 28700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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