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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟
Lebanon 24
22-06-2022
|
01:49
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 28500 و28600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 28650 و 28700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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