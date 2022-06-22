27
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مفاوضات بين كندا والمانيا... ما علاقة الغاز؟
Lebanon 24
22-06-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد وزير الثروات الطبيعية الكندي، جوناتان ويلكينسون بأن بلاده تجري مفاوضات مع ألمانيا للتغلب على عواقب قرار أوتاوا بشأن التوربينات لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وفي تعليقه على قرار بلاده عدم إعادة التوربينات بعد أعمال الإصلاح بسبب العقوبات المفروضة على روسيا قال في حديثه لـ "بلومبرغ": "نجري مفاوضات مع ألمانيا في محاولة لإيجاد طريقة يمكننا من خلالها تأمين إمدادات الغاز. هناك صيغ مختلفة يمكن أن نناقشها".
Advertisement
وأفادت شركة "غازبروم" الروسية، سابقا، بأنه لا يمكنها تصدير ما يصل إلى 100 مليون متر مكعب يوميا عبر خط أنابيب غاز السيل الشمالي فيما يبلغ حجم الصادرات المخطط له 167 مليون متر مكعب يوميا، وذلك بسبب القيود الموجودة في محطة الضاغط "بورتوفايا". ويعود سبب ذلك إلى تأخير في عمل شركة "سيمنز" التي رفضت إعادة أجهزة ضخ الغاز بعد إصلاحها في المواعيد المحددة. وأكدت الشركة الألمانية هذه المعلومات، موضحة أن التوربينات تم إصلاحها "لأسباب فنية" في مصنع "سيمنز إينيرجي" في مونريال (كندا) ولا يمكن إعادتها بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا.
وأشار إلى أن كندا تريد أن تحترم عقوباتها الخاصة، لكنها "لم تكن تهدف أبدا إلى إلحاق ضرر بألمانيا" التي وصفها الرئيس بأحد أقرب الأصدقاء والحلفاء بالنسبة لبلاده، مضيفا أن كندا قلقة جدا من الوضع حول التوربينات.
وتشهد ألمانيا مثل الدول الغربية الأخرى حاليا، نموا لأسعار الطاقة وموجة من التضخم بسبب فرض العقوبات على روسيا بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي الوقت ذاته تحاول برلين وفق تأكيدات السياسيين البارزين تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. من جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكثر من مرة إلى أن موسكو لم تستخدم إمدادات الغاز لمعاقبة أحد، وهي تبيع وقودها لصالحها لا غير ومن أجل زيادة رفاهية الشعب الروسي وعلى أساس التجاري." نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
Lebanon 24
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
07:42 | 2022-06-22
22/06/2022 07:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
01:12 | 2022-06-22
22/06/2022 01:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوى التغيير" تطرح اسمين جديدين للحكومة.. واقتراح "مستفز" ليعقوبيان
Lebanon 24
"قوى التغيير" تطرح اسمين جديدين للحكومة.. واقتراح "مستفز" ليعقوبيان
22:04 | 2022-06-21
21/06/2022 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن "الإشتراك".. تحضروا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبر عن "الإشتراك".. تحضروا لهذا الأمر
15:51 | 2022-06-21
21/06/2022 03:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:30 | 2022-06-22
بوتين يوقع مرسوما يحدد إجراءات سداد الدين العام الخارجي لروسيا
14:00 | 2022-06-22
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
14:00 | 2022-06-22
توسعة أكبر حقل للغاز في العالم... من هو الشريك الذي اختارته قطر؟
12:00 | 2022-06-22
مصر تقرر رفع الاجور... اليكم التفاصيل
11:21 | 2022-06-22
كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟
09:45 | 2022-06-22
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
22/06/2022 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
22/06/2022 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 22:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact