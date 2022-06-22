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إقتصاد

توسعة أكبر حقل للغاز في العالم... من هو الشريك الذي اختارته قطر؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 14:00
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أعلنت شركة الطاقة "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، اختيارها الشركة الأمريكية "إكسون موبيل" لتكون الشريك الرابع لها في مشروع تطوير حقل الشمال للغاز، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم.

وستحظى "إكسون موبايل" بحصة نسبتها 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75  مليار دولار، الذي تطوره قطر وهي نفس حصة "توتال إنرجي" الفرنسية، بينما ستحظى شركة "إيني" الإيطالية و"كونوكو فيليبس" الأمريكية بنسبة تبلغ 3.1%.
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ويتضمن المشروع توسعة حقل الشمال للغاز، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم، وتشترك فيه قطر مع إيران، وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار، وفقا لوكالة "فرانس برس".

هذا ويضم الحقل نحو 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات شركة "قطر للطاقة".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز من المشروع في 2026، إذ أنه سيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا."أ ف ب + تاس"


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