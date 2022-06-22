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إقتصاد

التضخم السنوى فى بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى فى 40 عاما

Lebanon 24
22-06-2022 | 02:56
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كشفت بيانات رسمية بريطانية، ارتفاع معدل التضخم السنوى فى البلاد إلى 9.1% فى شهر أيار، مستمرًا فى تسجيل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
من جانبه، قال وزير المالية البريطانى، ريتشى سوناك، "نستخدم جميع الأدوات المتوفرة لدينا لتقليل التضخم ومكافحة الأسعار المرتفعة".
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وبحسب جيمس سميث، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، فإن الاقتصاد البريطانى من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى من العام الجارى، أى أنه سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما.
 
(وكالات)
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