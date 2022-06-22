التضخم السنوى فى بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى فى 40 عاما

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من جانبه، قال وزير المالية البريطانى، ريتشى سوناك، "نستخدم جميع الأدوات المتوفرة لدينا لتقليل التضخم ومكافحة الأسعار المرتفعة".وبحسب جيمس سميث، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، فإن الاقتصاد البريطانى من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى من العام الجارى، أى أنه سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما.