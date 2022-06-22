28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
22-06-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28825 - 28875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28500 - 28600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
22/06/2022 18:03:43
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
22/06/2022 18:03:43
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
22/06/2022 18:03:43
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
22/06/2022 18:03:43
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
01:12 | 2022-06-22
22/06/2022 01:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:58 | 2022-06-21
21/06/2022 02:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-06-22
مفاوضات بين كندا والمانيا... ما علاقة الغاز؟
08:00 | 2022-06-22
في عام الحرب والتضخم.. العالم يشتري "سلعا فاخرة" أكثر
07:47 | 2022-06-22
هل من أزمة رغيف؟
05:09 | 2022-06-22
قرار لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟ (صور)
05:00 | 2022-06-22
مصر.. زيادة الأجور بـ39 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
03:30 | 2022-06-22
في ظل وقف الإمدادات الروسية :هل ستتجه أوروبا نحو إسرائيل لتأمين الطاقة؟
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 18:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact