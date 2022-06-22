سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28825 - 28875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28500 - 28600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.