دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 28875 - 28925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28825 - 28875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.