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إقتصاد
وكالة الطاقة تحذر: روسيا قد تقطع الغاز بالكامل عن أوروبا
Lebanon 24
22-06-2022
|
23:00
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حذر وكيل الطاقة الدولية من "خطوة روسية" ستقلب الموازين في أوروبا، وقد تؤثر على سير الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا، بينما تسعى لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا، مضيفا أن أوروبا بحاجة للاستعداد الآن.
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وأضاف فاتح بيرول في بيان أُرسل إلى رويترز: "بالنظر إلى هذا السلوك في الآونة الأخيرة فإنني لن أستبعد أن تواصل روسيا إيجاد مشاكل مختلفة هنا وهناك وأن تواصل إيجاد ذرائع لمزيد من الخفض في تسليمات الغاز إلى أوروبا، بل إنها ربما تقطعها بشكل كامل".
وأضاف: "هذا هو السبب في أن أوروبا تحتاج إلى خطط طوارئ."
وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، عبر خط الأنابيب، بسبب تأخر الإصلاحات، ووصفت الحكومة الألمانية القرار بأنه "سياسي".
وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نوردستريم 1"، بعد قرار من موسكو، وهو ما اعتبره البعض "هجوم اقتصادي" على أوروبا.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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