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إقتصاد

الفلبين ترغب بالانضمام لنظام المراسلة المالية الروسي

Lebanon 24
23-06-2022 | 10:00
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قال سفير الفلبين في موسكو إيغور بايلين، إن بلاده تدرس الانضمام لنظام المراسلة المالية الروسي (SPFS) من أجل مواصلة التجارة مع روسيا.

وأضاف بايلين: "لقد سمعنا عن SPFS ونقلنا المعلومات اللازمة إلى مانيلا".
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وتابع قائلا: "لدينا الآن فريق اقتصادي جديد في الحكومة، أصبح الرئيس السابق للبنك المركزي الفلبيني، وهو محترف ذو خبرة كبيرة، وزيرا للمالية، إنه يتفهم أهمية هذا الاقتراح".

وقال بايلين: "بالطبع، ستبقى الفلبين أيضا في نظام سويفت، لكننا لم نفرض أي عقوبات على روسيا وما زلنا مهتمين بالتجارة، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بجدية في نظام دفع بديل من أجل دعم التجارة مع روسيا".

واقترح الدبلوماسي الفلبيني أن يتم اتخاذ القرار بعد تنصيب رئيس البلاد الجديد في نهاية يونيو.

يشار إلى أن "SPFS" هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية. ويمكن نظام إرسال SPFS والذي يحل محل نظام "سويفت" داخل روسيا، المشتركين من الخارج الاتصال به كبديل لنظام "سويفت" العالمي."نوفوستي"


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