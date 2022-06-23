Advertisement

إقتصاد

بريطانيا ترفع الأجور تماشيا مع التضخم الحاصل

Lebanon 24
23-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-964835-637915774667538533.jpg
Doc-P-964835-637915774667538533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيكون من "المتهور" رفع أجور القطاع العام بما يتماشى مع التضخم وذلك بعد قول وزير الخزانة ريشي سوناك إن المعاشات التقاعدية ستحتفظ بصلتها بارتفاع الأسعار.

الحكومة البريطانية:  رفع الأجور تماشيا مع التضخم خطوة متهورةجونسون للعمال: إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة "الركود التضخمي"
Advertisement
التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما
وجاء تأكيد سوناك على الرغم من أن رئيس الحكومة بوريس جونسون، حث العمال على قبول زيادات في الأجور أقل بكثير من معدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 9.1 في المائة ويتوقع أن يصل إلى 11 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

وقد حذر جونسون من أن الزيادات في الأجور بما يتماشى مع معدل التضخم لعمال السكك الحديدية المضربين قد تؤدي إلى حدوث دوامة تضخمية من شأنها تقويض قيمة حزم الأجور في جميع المجالات.

وردا على سؤال حول سبب اعتقاد الحكومة أن الزيادات في الأجور ستؤدي إلى زيادة التضخم، في حين أن زيادة المعاشات التقاعدية لن تفعل ذلك، قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء: "لن استبق الأمور حول ما سيحصل العام المقبل فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية".

وعما إذا كان رئيس الوزراء قلقا بشأن تأجيج الاستياء بين الأشخاص في سن العمل والمتقاعدين الأكبر سنا، قال المتحدث: "سنواصل شرح سبب اعتقادنا أن هذا هو النهج الصحيح للجمهور، ونحن على ثقة في أن الجمهور سيتفهم أن هذا سيكون له تأثير أكبر على المدى الطويل على رواتبهم. ولكن إذا اتخذنا إجراءات متهورة في الوقت الحالي، فذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم".

وأضاف: "من المهم التأكيد على أن هذا لا يعني أننا لا نريد مكافأة موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم. يجب علينا فقط التأكد من أننا لا نفعل أي شيء له تأثير غير مباشر يغذي هذه الدوامة التضخمية العالمية"."الإندبندنت"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2022-06-23
14:00 | 2022-06-23
14:00 | 2022-06-23
12:00 | 2022-06-23
11:19 | 2022-06-23
10:00 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website