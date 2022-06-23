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إقتصاد

وزير المال يوقع مهلة تقديم التصريح السنوي

Lebanon 24
23-06-2022 | 03:37
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 29/07/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
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