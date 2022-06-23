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إقتصاد

روسيا تسدد بعض ديونها بالروبل

Lebanon 24
23-06-2022 | 14:00
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام بالعملة الأجنبية، وفقا لما نشرته وكالة "تاس" اليوم الأربعاء.

ووفقا للمرسوم فإن روسيا ستكون قادرة على سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل الروسي.
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وجاء في المرسوم الرئاسي إن "الالتزامات بموجب السندات الدولية "يوروبوندز" تعتبر مستوفاة على النحو الواجب إذا تم الوفاء بها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية وبناء على السعر الصرف في سوق العملات المحلية في تاريخ الدفع".

كما أصدر بوتين تعليمات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية في روسيا لتحديد في غضون 10 أيام البنوك التي سيتم عن طريقها سداد الالتزامات المالية في إطار سندات "يوروبوندز" بموجب المرسوم الجديد، كذلك تسوية الجانب الفني للعملية.

ويؤكد المرسوم عزم روسيا الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية على الرغم من العراقيل والعقوبات التي يفرضها الغرب."تاس"


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