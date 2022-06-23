الدولار يرتفع ويتخطّى هذا الرقم... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29000 - 29100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية قد تراوح صباح اليوم، ما بين 28800 - 28900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي. Advertisement