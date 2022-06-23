دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 29500 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29000 - 29100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.