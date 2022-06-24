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إقتصاد

كم تبلغ احتياطيات روسيا الدولية؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 05:00
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أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات روسيا الدولية بحلول 17 حزيران الجاري تجاوزت مستوى 580 مليار دولار، وبلغت 582.3 مليار دولار.
 
وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 17 حزيران 2022 بواقع 12.3 مليار دولار أو بنسبة 2.1% إلى 582.3 مليار دولار.
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وللمقارنة فإن احتياطيات روسيا الدولية كانت في تاريخ 10 حزيران 2022 عند مستوى 594.6 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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