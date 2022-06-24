كم تبلغ احتياطيات روسيا الدولية؟

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات روسيا الدولية بحلول 17 حزيران الجاري تجاوزت مستوى 580 مليار دولار، وبلغت 582.3 مليار دولار.

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وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 17 حزيران 2022 بواقع 12.3 مليار دولار أو بنسبة 2.1% إلى 582.3 مليار دولار.وللمقارنة فإن احتياطيات روسيا الدولية كانت في تاريخ 10 حزيران 2022 عند مستوى 594.6 مليار دولار.واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.