29
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم تبلغ احتياطيات روسيا الدولية؟
Lebanon 24
24-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات روسيا الدولية بحلول 17 حزيران الجاري تجاوزت مستوى 580 مليار دولار، وبلغت 582.3 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 17 حزيران 2022 بواقع 12.3 مليار دولار أو بنسبة 2.1% إلى 582.3 مليار دولار.
Advertisement
وللمقارنة فإن احتياطيات روسيا الدولية كانت في تاريخ 10 حزيران 2022 عند مستوى 594.6 مليار دولار.
واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
06:34 | 2022-06-23
23/06/2022 06:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي.. وتعترف: هنا فشلت
Lebanon 24
رابعة الزيات تفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي.. وتعترف: هنا فشلت
06:45 | 2022-06-23
23/06/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
09:48 | 2022-06-23
23/06/2022 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من مطار بيروت... إليكم ما حصل بين 3 شبان!
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من مطار بيروت... إليكم ما حصل بين 3 شبان!
07:25 | 2022-06-23
23/06/2022 07:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:14 | 2022-06-24
تصريح هامّ لوزير الاقتصاد حول دعم الخبز... هذا ما أعلنه
06:10 | 2022-06-24
"بنك" يُعلّق عضويته في جمعية المصارف... ما القصة؟
03:18 | 2022-06-24
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
02:37 | 2022-06-24
هذا سبب الارتفاع الجديد للدولار.. خبير اقتصادي يكشف
02:20 | 2022-06-24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
23:00 | 2022-06-23
ارتفاع أسعار الغاز.. اليكم الاسباب!
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
24/06/2022 13:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
24/06/2022 13:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
24/06/2022 13:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact