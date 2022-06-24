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إقتصاد

جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار

Lebanon 24
24-06-2022 | 03:18
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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 670000 (-9000)

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 680000 (-9000)


- المازوت: 752000 (+14000)
 
الغاز: 351000 ليرة.
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