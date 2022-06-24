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إقتصاد

هل تتوقف إمدادات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي"؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 10:00
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رجح رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية كلاوس ميوللر إمكانية توقف إمدادات الغاز بشكل كامل من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي".

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال ميوللر في حديثه لقناة "ARD" الألمانية، اليوم الجمعة: "لا يمكننا استبعاد ذلك"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب بالذات تدرس الوكالة سيناريوهات مختلفة.
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وأوضح المسؤول الألماني: "ليست معظم السيناريوهات مرضية وتعني إما كمية قليلة للغاية من الغاز في نهاية الشتاء وإما وضع صعب للغاية في الخريف أو في الشتاء".

وفي هذا الصدد دعا ميوللر إلى توفير الطاقة، مضيفا: "إن الجميع في الصناعة والقطاع الخاص قادرون على الإسهام بقسطهم في ذلك".

وتابع في الوقت ذاته يجب الموافقة على أن الأسعار قد تتضاعف مرتين أو 3 مرات. ولذلك يجب على السكان توفير المال والتحدث مع أصحاب شققهم قبل الخريف القادم. وأكد: "يوجد هناك شيء يمكن عمله"." تاس"

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