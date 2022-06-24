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إقتصاد

في المانيا... تداعيات اقتصادية كارثية

Lebanon 24
24-06-2022 | 12:00
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أشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك، إلى أنه في حال حدوث نقص في مادة الغاز سيتعين على عدد من الصناعات التوقف عن العمل في ألمانيا.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرت اليوم قال الوزير الألماني: "إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز فسيتعين إغلاق بعض الصناعات التي تحتاج إلى الغاز. عندئذ ستتوقف جميع عمليات السوق والعمليات الاقتصادية.
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وأشار الوزير الألماني إلى أنه في حال حدوث نقص في الغاز سيكون لذلك تأثير كارثي على عدد من الصناعات. ووفقا للوزير الألماني فإن "الحديث يجري عن فقدان أشخاص وظائفهم وعن مناطق قد تفقد مجمعات صناعية بأكملها".

وأمس صرح الوزير الألماني بأن ألمانيا من الآن تواجه نقصا في مادة الغاز في ظل انخفاض في الإمدادات من روسيا بسبب صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق).

ودعا الوزير السكان والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز، وفي ظل ذلك أعلن عن بدء المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة."تاس"


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