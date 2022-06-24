الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ عصر اليوم، 29925 - 29975 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29500 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.