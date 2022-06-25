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إقتصاد

من قلب الأزمة الأوكرانية.. خطر الركود يجتاح أوروبا

Lebanon 24
25-06-2022 | 05:00
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بعد يوم واحد من تأييد ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حول قادة الكتلة انتباههم إلى الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تلوح في الأفق خلال الأشهر المقبلة مع تبدي التأثير الكامل للحرب الروسية وتزايد خطر الركود.
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اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 في بروكسل لمواجهة ارتفاع التضخم وصدمات الطاقة وتضاؤل ثقة الأعمال والمستهلكين وتزايد ضغوط الميزانية.

سيتعين على القادة أيضًا التعامل مع تكاليف الاقتراض المرتفعة حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا لمواجهة الزيادات الجامحة في الأسعار.

انضمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي تخطط لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ومرة أخرى في أيلول، إلى قمة الاتحاد الأوروبي لمناقشة التوقعات الاقتصادية القاتمة.
 
قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون وهي في طريقها إلى القمة:"نحن في وضع صعب، ومن المهم جدًا أن نجري هذه المناقشة".

أمضى الاتحاد الأوروبي العقد الماضي في محاربة سلسلة من الأزمات، بدءًا من المشاكل المالية لليونان واضطرابات التجارة عبر المحيط الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى خروج بريطانيا من التكتل وجائحة كوفيد-19، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة عن خطط لإصدار سندات الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (52.7 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء بين  تموز  كانون أول كجزء من برنامجها الانتعاش الاقتصادي.
 
مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا والتزم الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد روسيا كعقوبة، يجب على الكتلة مكافحة التهديدات الاقتصادية على جبهات متعددة.

تشكل الطاقة تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد لسنوات بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي للمساعدة في تشغيل السيارات والمصانع وأنظمة التدفئة ومحطات الكهرباء.

تحت ضغوط لمواكبة العقوبات الأميركية والبريطانية ضد روسيا، وسع الاتحاد الأوروبي منذ نيسان ما كان بالفعل عقوبات غير مسبوقة من خلال استهداف الوقود الروسي.

يبدأ حظر على واردات الفحم الروسي في  آب، وسيتم تنفيذ حظر على معظم النفط القادم من روسيا على مراحل خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز
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