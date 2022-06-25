29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بنك يحذر.. العملة الورقية بيدك ستصبح "بلا قيمة"
Lebanon 24
25-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر بنك إنجلترا المركزي كل المواطنين الذين لا زالوا يستخدمون عملة الـ20 و50 جنيه أسترليني الورقية، من أن عملتهم ستكون "بلا قيمة" قريبا جدا.
وقال البنك المركزي محذرا أن العملتين ذات الطباعة القديمة، "لن تقبل" بعد 30 سبتمبر القادم، مما يعني أن البريطانيين لديهم مهلة 100 يوم لاستخدام عملتي 20 و50 من النسخة القديمة.
Advertisement
وقال بنك إنجلترا إنه لا يزال هناك 8.2 مليار جنيه إسترليني من فئة 50 جنيها إسترلينيا و6.3 مليار جنيه إسترليني من فئة 20 جنيها إسترلينيا قيد التداول.
وتعتبر هذه العملات النقدية الورقية هي الأخيرة من نوعها في بريطانيا، حيث بدأ البنك المركزي طباعة العملات النقدية على "البوليمر" الشبيه بالبلاستيك وهو أكثر متانة وله ميزات أمان محسّنة.
وقالت كبيرة أمينة الصندوق في بنك إنجلترا، سارة جون: "كان تغيير عملاتنا النقدية من الورق إلى البوليمر خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، لأنه يجعل تزويرها أكثر صعوبة، ويعني أنها أكثر ديمومة".
وأضافت: "لقد تم الآن إخراج غالبية الأوراق النقدية الورقية من التداول، ولكن لا يزال عدد كبير منها بين أيدي المواطنين، لذلك نطلب منك التحقق مما إذا كان لديك أي منها في المنزل".
وبعد 30 ايلول، سيتعين على الأشخاص تبديل الأوراق النقدية من الورق شخصيا بالمقر الرئيسي لبنك إنجلترا في شارع ثرينيدل بلندن أو عبر البريد.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
00:09 | 2022-06-25
25/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:28 | 2022-06-24
24/06/2022 11:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-24
24/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية ترّد على نصرالله... وهذا ما قالته عن التنقيب في حقل "كاريش"
Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية ترّد على نصرالله... وهذا ما قالته عن التنقيب في حقل "كاريش"
09:49 | 2022-06-24
24/06/2022 09:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:00 | 2022-06-25
واشنطن "أطلقت النار على قدميها" بفرض عقوبات على موسكو.. خبير يكشف السبب
05:00 | 2022-06-25
من قلب الأزمة الأوكرانية.. خطر الركود يجتاح أوروبا
03:33 | 2022-06-25
تغير بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:30 | 2022-06-25
وسط ازدهار عائدات النفط الروسية.. واشنطن وأوروبا تسعيان لخطة جديدة
01:00 | 2022-06-25
بيانٌ من وزارة الإتصالات بشأن الإنترنت والتعرفة.. ماذا جاء فيه؟
23:02 | 2022-06-24
من نيويورك إلى دبي بـ 64 ألف دولار.. تعرفوا إلى أغلى تذاكر الطيران حول العالم (صور)
فيديو
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
25/06/2022 16:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
25/06/2022 16:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
25/06/2022 16:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact