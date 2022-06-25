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إقتصاد

بنك يحذر.. العملة الورقية بيدك ستصبح "بلا قيمة"

Lebanon 24
25-06-2022 | 08:00
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حذر بنك إنجلترا المركزي كل المواطنين الذين لا زالوا يستخدمون عملة الـ20 و50 جنيه أسترليني الورقية، من أن عملتهم ستكون "بلا قيمة" قريبا جدا.

وقال البنك المركزي محذرا أن العملتين ذات الطباعة القديمة، "لن تقبل" بعد 30 سبتمبر القادم، مما يعني أن البريطانيين لديهم مهلة 100 يوم لاستخدام عملتي 20 و50 من النسخة القديمة.
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وقال بنك إنجلترا إنه لا يزال هناك 8.2 مليار جنيه إسترليني من فئة 50 جنيها إسترلينيا و6.3 مليار جنيه إسترليني من فئة 20 جنيها إسترلينيا قيد التداول.
 
وتعتبر هذه العملات النقدية الورقية هي الأخيرة من نوعها في بريطانيا، حيث بدأ البنك المركزي طباعة العملات النقدية على "البوليمر" الشبيه بالبلاستيك وهو أكثر متانة وله ميزات أمان محسّنة.

وقالت كبيرة أمينة الصندوق في بنك إنجلترا، سارة جون: "كان تغيير عملاتنا النقدية من الورق إلى البوليمر خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، لأنه يجعل تزويرها أكثر صعوبة، ويعني أنها أكثر ديمومة".

وأضافت: "لقد تم الآن إخراج غالبية الأوراق النقدية الورقية من التداول، ولكن لا يزال عدد كبير منها بين أيدي المواطنين، لذلك نطلب منك التحقق مما إذا كان لديك أي منها في المنزل".

وبعد 30 ايلول، سيتعين على الأشخاص تبديل الأوراق النقدية من الورق شخصيا بالمقر الرئيسي لبنك إنجلترا في شارع ثرينيدل بلندن أو عبر البريد.
 
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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