كم هي كمية الحبوب التي ستصدرها روسيا الى العالم؟

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده مستعدة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية، كما شدد على أن الدول الغربية تضخم بشكل مصطنع مشكلة الإمدادات.وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي عبر الفيديو في اجتماع "بريكس+"، وكان موضوع الاجتماع هو "تعزيز الشراكات من أجل التنمية العالمية في عصر جديد".وأشار بوتين إلى أن روسيا سيكون بإمكانها توريد قرابة 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، وقال في الاجتماع: "نتوقع محصولا وفيرا، إن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام، وسنكون على الأرجح قادرين على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية هذا العام".كذلك أكد الرئيس أن روسيا مستعدة "للوفاء بضمير حي بجميع التزاماتها التعاقدية" ليس فقط في محاصيل الحبوب، ولكن أيضا في مجالات الأسمدة والمنتجات الزراعية وموارد الطاقة و"المنتجات الهامة" الأخرى.وفيما يتعلق بمسألة الحبوب الأوكرانية، أشار إلى أن الدول الغربية تعمل على اصطناع نوبات هستيرية بشأن مشاكل توريد الحبوب الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا لا تعرقل صادرات الحبوب الأوكرانية.وحذرت الأمم المتحدة مرارا من خطر حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص الحبوب، وزعمت الدول الغربية أن موسكو تعرقل تصدير الحبوب من أوكرانيا، فيما رفضت روسيا هذه الاتهامات.في الوقت نفسه، أحدثت سلطات كييف عقبات أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى حرق الحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع ألغام في البحر الأسود لتعيق السفن من دخول الموانئ الأوكرانية من أجل شحن الحبوب.وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين:بوتين: روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد.بوتين: يتم تهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إمدادات الطاقة والأسمدة.بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف."نوفوستي"