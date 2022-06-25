نصف البريطانيين باتوا يشترون كميات أقل من المواد الغذائية

Advertisement

أفاد المكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة اليوم، بأن نحو نصف البريطانيين باتوا يشترون كميات أقل خلال التسوق في المتاجر في ظل تضخم قياسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وجاء في تقرير المكتب الإحصائي: "أكثر من أربعة من كل عشرة بالغين قالوا إنهم يشترون كميات أقل من الطعام، وهذا العدد آخذ في الازدياد منذ سبتمبر 2021، عندما أجرينا مسحا لأول مرة (كان هذا الرقم) واحدا من كل ثمانية".ونتائج التقرير جاءت بناء على مسح تم إجراؤه لـ4997 أسرة في الفترة من 8 إلى 19 يونيو الجاري.وفي وقت سابق تمت الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قد ترتفع بنسبة 15% هذا الصيف على خلفية العقوبات المناهضة لروسيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وستكون هذه أعلى زيادة في الأسعار في العشرين عاما الماضية وستؤثر بشكل خطير على محافظ السكان في المملكة المتحدة.وسجل التضخم في المملكة المتحدة أرقاما قياسية في الأشهر الأخيرة، وفي مطلع شهر مايو الماضي رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم لعام 2022 ويتوقع أن تتسارع إلى 10.25% في الربع الرابع من 2022، وهو ما قد يكون رقما قياسيا تاريخيا." نوفوستي"