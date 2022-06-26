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إقتصاد
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
26-06-2022
|
02:23
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 29800 - 29850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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