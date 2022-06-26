على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 29800 - 29850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.