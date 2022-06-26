الأنظار تترقب اجتماع "أوبك بلس" الخميس المقبل

Advertisement

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنها ستعقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، بحسب بيان للمنظمة.ومن المتوقع أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه في اليوم التالي في 30 حزيران الجاري.كانت أوبك بلس قد وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر حزيران، وبنفس الوتيرة في اب، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.وارتفع النفط أكثر من 3% بنهاية تعاملات الجمعة مدعوما بنقص المعروض، وسط استقرار أسبوعي في أسعار برنت وانخفاض محدود لأسعار نايمكس بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي مع استمرار مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الفائض العالمي في طاقة إنتاج الخام في أيار كان أقل من نصف متوسطه في نفس الشهر العام الماضي نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.