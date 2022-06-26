ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، بتسعيرة تتراوح ما بين 29850 - 29900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.