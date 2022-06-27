النفط يتراجع مع مناقشة مجموعة السبع ملفي إيران وروسيا

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تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، الاثنين، بعد أن أدت المخاوف الاقتصادية العالمية إلى تقليص توقعات الطلب على النفط بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع، بسبب احتمال اتخاذ اجراءات بشأن صادرات النفط الروسية وإحياء الاتفاق النووي الإيراني.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 في المئة إلى 111.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المئة يوم الجمعة.وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 106.08 دولار للبرميل بانخفاض 1.54 دولار أو 1.4 في المئة بعد ارتفاعها 3.2 في المئة في الجلسة السابقة.وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وإثارة مخاوف من الركود.