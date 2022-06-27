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إقتصاد

النفط يتراجع مع مناقشة مجموعة السبع ملفي إيران وروسيا

Lebanon 24
27-06-2022 | 00:00
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تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، الاثنين، بعد أن أدت المخاوف الاقتصادية العالمية إلى تقليص توقعات الطلب على النفط بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع، بسبب احتمال اتخاذ اجراءات بشأن صادرات النفط الروسية وإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 في المئة إلى 111.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 106.08 دولار للبرميل بانخفاض 1.54 دولار أو 1.4 في المئة بعد ارتفاعها 3.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وإثارة مخاوف من الركود.
لكن أسعار النفط ظلت مدعومة جيدا فوق 100 دولار للبرميل مع استمرار قلة المعروض من الخام والمنتجات النفطية بسبب العقوبات الغربية على النفط الروسي.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم.

ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى.
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