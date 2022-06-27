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إقتصاد

على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 01:33
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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي صباح اليوم في السوق الموازية ما بين  29900 ليرة للمبيع و30000 ليرة للشراء

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سعر الصرف

الدولار

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