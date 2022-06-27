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إقتصاد

ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
27-06-2022 | 03:07
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 8000 ليرة و95 أوكتان 7000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر المازوت 10000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر قارورة الغاز 5000 ليرة لبنانية.
 وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 677000 ليرة لبنانية

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 688000 ليرة لبنانية

- المازوت:  762000 ليرة لبنانية

- الغاز: 356000 ليرة لبنانية.
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