Advertisement

إقتصاد

مفاوضات الغاز بين قطر وأوروبا... أين اصبحت؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-966064-637919289903678716.jpg
Doc-P-966064-637919289903678716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار خبير الطاقة إيليا كالينكوف إلى أن مشكلة توافر الغاز قد تجبر المستهلكين الأوروبيين على الابتعاد عن الشراء الفوري وإعادة النظر في موقفهم من العقود طويلة الأجل.

وجاء التصريح تعليقا على تقرير لوكالة "بلومبرغ" أشارت فيه إلى أن قطر تطلب من الاتحاد الأوروبي توقيع عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.
Advertisement

وقال كالينكوف، الذي يشغل منصب المدير العام لشركة "الهندسة الكهربائية الأوروبية" اليوم الاثنين: "نظرا لأن بناء منشآت جديدة للغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارات كبيرة، فمن الطبيعي أن ترغب قطر في الحصول على ضمانات من المشتري. يجب أن تتأكد من أن منتجات هذه المصانع ستكون مطلوبة بأسعار محددة. كذلك سيتعين علينا حقا إعادة النظر في موقفنا من العقود طويلة الأجل".

وأشار الخبير إلى أن المفوضية الأوروبية عارضت دائما العقود طويلة الأجل والتي سبق أن أبرمتها شركة "غازبروم"، وأيدت لسنوات إبرام عقود فورية، وقد أدى ذلك إلى واقع أن أوروبا مجبرة الآن على شراء الغاز بسعر أعلى عدة مرات.

ويوم الخميس الماضي ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن قطر قد تطلب من الاتحاد الأوروبي توقيع عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال (LNG). 

وتأتي المطالب القطرية في وقت تطلب فيه دول الاتحاد الأوروبي إطارا زمنيا قصيرا لتحقيق أهداف الحد من التلوث في المنطقة، وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات بشأن زمن الواردات قد توقفت منذ مارس الماضي."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-06-27
14:00 | 2022-06-27
14:00 | 2022-06-27
12:00 | 2022-06-27
11:37 | 2022-06-27
11:00 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website