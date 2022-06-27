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إقتصاد

أسعار الذهب... ترتفع بشكل ملحوظ

Lebanon 24
27-06-2022 | 12:00
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 ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، على خلفية أنباء تحدثت عن احتمال فرض حظر على شراء المعادن النفيسة من روسيا.

وبحلول الساعة 09:57 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.45% إلى 1838.5 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.66% إلى 1838.88 دولار للأونصة.
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كذلك صعدت الفضة، حيث ارتفعت عقودها الآجلة بنسبة 1.33% إلى 21.44 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"."بلومبرغ"


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