أسعار الذهب... ترتفع بشكل ملحوظ

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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، على خلفية أنباء تحدثت عن احتمال فرض حظر على شراء المعادن النفيسة من روسيا.وبحلول الساعة 09:57 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.45% إلى 1838.5 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.66% إلى 1838.88 دولار للأونصة.كذلك صعدت الفضة، حيث ارتفعت عقودها الآجلة بنسبة 1.33% إلى 21.44 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"."بلومبرغ"