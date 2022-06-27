26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
20
o
بعلبك
29
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ألمانيا تحذر مواطنيها من "أوقات صعبة"
Lebanon 24
27-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيلحق ضرارا طويل الأمد بالاقتصاد الألماني، في حين حذرت برلين مواطنيها والأعمال الحرة من "أوقات صعبة".
وذكرت الوكالة أن تقديرات البنك الألماني (بوندسبنك) تدل على أن الاقتصاد الألماني سينخفض في عام 2023 بمقدار 3% في حال وقف إمدادات الطاقة من روسيا. في الوقت نفسه إن تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، قد أثار مخاوف بالفعل لدى أكبر اقتصاد في أوروبا.
Advertisement
وكتبت: "النظرة المستقبلية قاتمة بالفعل. انخفض عدد الطلبات الصناعية في المصانع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفعت التكاليف وانهارت الثقة"، مشيرة إلى أن مؤشر توقعات العمل في ألمانيا انهار بشكل مفاجئ في الشهر الجاري.
وتستعد الشركات المحلية في البلاد لخفض طويل الأجل في استهلاك الطاقة. فمثلا من الممكن أن تخفض شركة "BASF" وهي أكبر منتج للمواد الكيميائية في أوروبا، إنتاجها بسبب نمو سعر الغاز الذي يستخدم كمواد خام خلال عملية الإنتاج ولتوليد الكهرباء.
وأكدت الوكالة أن "ألمانيا حذرت المستهلكين والأعمال الحرة من أوقات صعبة". ونقلت عن رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية، كلاوس ميوللر، تحذيره من أن الأسر في البلاد قد تواجه مضاعفة الأسعار بمقدار مرتين أو 3 مرات وحث الجمهور على توفير المال والطاقة.
وتابعت: "من الممكن أن تكون المصانع التي تنتج المعادن والورق وحتى المواد الغذائية مضطرة لخفض أو إغلاق أبوابها في ألمانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض دائم في فرص العمل في الصناعة وسيتسبب في أضرار طويلة الأجل للمشهد الاقتصادي للبلاد"."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
01:23 | 2022-06-27
27/06/2022 01:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
03:05 | 2022-06-27
27/06/2022 03:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
05:17 | 2022-06-27
27/06/2022 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2022-06-27
ما هي المشاكل التي تواجه مستوردي الحبوب من روسيا؟
14:00 | 2022-06-27
بعد انخفاضه عصراً.. كم بلغت تسعيرة دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
12:00 | 2022-06-27
أسعار الذهب... ترتفع بشكل ملحوظ
11:37 | 2022-06-27
"دولار صيرفة" يرتفع.. كم بلغ اليوم؟
11:00 | 2022-06-27
بيسكوف: روسيا ليست مفلسة وقادرة على سداد ديونها
10:00 | 2022-06-27
مفاوضات الغاز بين قطر وأوروبا... أين اصبحت؟
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 22:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 22:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 22:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact