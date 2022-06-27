دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29550 - 29650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29900 - 30000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.